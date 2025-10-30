Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 08:03

Житель Владивостока получил 15 лет колонии за шпионаж в пользу Украины

Обложка © Shutterstock/ FOTODOM/ Nikolay Gyngazov

Суд во Владивостоке приговорил местного жителя к 15 годам колонии строгого режима за государственную измену. По данным прокуратуры Приморья, мужчина по заданию украинской разведки собирал секретные сведения о 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота.

Следствие установило, что с 10 по 23 февраля 2024 года он проводил наблюдение за воинской частью, снимал видео и сопоставлял полученные данные с картами местности. Информация касалась дислокации, вооружения и техники морпехов.

23 февраля обвиняемый передал собранные данные представителю украинской разведки через мессенджер.

Суд признал его виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа) и назначил наказание — 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 1,5 года ограничения свободы после отбытия срока.

155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты Тихоокеанского флота базируется во Владивостоке и участвует в специальной военной операции. В последние годы в Приморье усилились меры контрразведки после нескольких дел о передаче военных данных за рубеж.

