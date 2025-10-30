Бывшего советника президента Казахстана забили до смерти

Бывший 56-летний советник президента Казахстана Ержан Бабакумаров скончался в Астане в результате драки, которая произошла после словесной перепалки с его знакомым. Изначально сообщалось о покушении, однако Департамент полиции уточнил обстоятельства произошедшего.

По данным правоохранительных органов, полученные травмы оказались смертельными. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и помещён в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование.

Смерть Бабакумарова подтвердил и заместитель генерального прокурора республики Галымжан Койгелдиев, призвав дождаться официальных результатов расследования.

В разные годы Ержан Бабакумаров занимал ряд высоких постов: возглавлял Службу центральных коммуникаций и Центр анализа и прогнозирования при Администрации президента Казахстана, был заместителем руководителя канцелярии президента и заместителем акима Алматы. Пост советника президента он занимал с апреля по июль 2019 года.

