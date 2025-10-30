Россия в 13 раз увеличит траты на инфраструктуру по всему миру для поддержания экспорта

Для расширения экспортных возможностей Россия значительно увеличивает финансирование проектов по созданию инфраструктуры за рубежом. Согласно данным, опубликованным газетой «Известия» со ссылкой на проект финансового плана на следующие три года, в 2025 году на эти цели будет выделено 837 миллионов рублей, в 2026 году — 2 миллиарда, в 2027 году — около 1 миллиарда, а к 2028 году объём финансирования достигнет 10,5 миллиардов рублей, что в 13 раз превышает первоначальные показатели.

Основная часть этих средств будет направлена на поддержку компаний, занимающихся логистикой. Около 7 миллиардов рублей будет использовано для компенсации убытков, связанных с предоставлением скидок на транспортировку товаров по важным международным направлениям. Ещё 4,5 миллиарда рублей получит ВЭБ.РФ для развития российской индустриальной зоны в районе Суэцкого канала в Египте.

«Для российских экспортёров развитие зарубежной инфраструктуры означает снижение логистических затрат и прямой выход на региональные рынки. Египетская промзона, благодаря торговым соглашениям Каира, открывает доступ к Африке, Ближнему Востоку, Европе и Латинской Америке», — указал аналитик Игорь Расторгуев.

Ключевыми направлениями для развития этой российско-египетской площадки являются: фармацевтическая промышленность, химическая отрасль, агропромышленный комплекс, автомобилестроение и машиностроение. Кроме того, рассматривается возможность создания логистических центров в Иране и Объединённых Арабских Эмиратах. Ожидается, что строительство промышленной зоны в Таджикистане начнётся уже в следующем году.

А ранее Life.ru писал, что Евросоюз снова оказался в тройке крупнейших торговых партнёров России даже при санкциях. По данным зарубежных СМИ, общий объём торговли РФ с ЕС составляет около 67,5 миллиарда евро.