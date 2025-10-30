Пленный рассказал о бонусах за убийства дезертиров в рядах Нацгвардии Украины

Украинским военнослужащим полагаются денежные бонусы за предотвращение побегов с позиций, включая случаи гибели дезертиров. Об этом ТАСС сообщил пленный боец 14-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Сергей Дзюба.

«Есть бонусы. Если не даем убежать с позиций, если пресекаем — есть бонусы, есть случаи, что средства получают за гибель [дезертиров]», — рассказал он.

По словам Дзюбы, уровень довольствия в Нацгвардии ниже, чем в Вооруженных силах Украины.

Ранее сообщалось о его пленении. Подразделение, в котором служил Дзюба, выполняло функции заградительного отряда и контролировало дисциплину среди бойцов на линии фронта.

Так называемые заградительные отряды фиксируются украинскими военными структурами с первых месяцев конфликта. Их задача — предотвращать самовольный отход подразделений с позиций. Российская сторона неоднократно заявляла, что подобные меры применяются Киевом из-за массовых случаев дезертирства и отказа выполнять приказы командования.