От поколения реформ до зумеров: Уставшие россияне массово уходят в уединение

Более половины жителей России сообщили в ходе опроса, что регулярно чувствуют усталость. Об этом пишет аналитический центр (АЦ) ВЦИОМ по итогам октябрьского телефонного опроса среди 1600 совершеннолетних россиян.

Согласно исследованию, 37% респондентов чувствуют усталость ежедневно, ещё 26% — несколько раз в неделю. При этом 17% признались, что выматываются несколько раз в месяц. Лишь 7% счастливчиков отметили, что сталкиваются с усталостью раз в полгода, раз в год или реже. Ещё 8% заявили, что вообще не испытывают усталости, а 5% затруднились ответить.

Исследование показывает, что разные поколения россиян по-разному переживают усталость. Молодёжь сильнее всего выматывает умственная и эмоциональная нагрузка — учёба, работа, постоянный информационный поток. Средние и старшие поколения чаще ощущают физическую усталость: дача, огород, проблемы со здоровьем. Но общим для всех остаются стрессы и психологическое перенапряжение, поэтому даже молодые сегодня чувствуют себя «уставшими взрослыми». Восстанавливаются россияне в основном за счёт внутренних ресурсов, а не активных развлечений: общаются с близкими, уединяются, спят, занимаются телесным восстановлением. Цель отдыха — не развлечься, а вернуть энергию.

У разных поколений — свои способы восстановления: молодые (зумеры и миллениалы) предпочитают сон, тишину и «цифровой детокс» — им нужно «выключить голову». Поколение реформ и старшие миллениалы восстанавливаются через движение и смену обстановки: прогулки, поездки, активность. Старшие поколения отдыхают привычно — дома, в огороде, в бытовой рутине. Замечается и гендерная разница: Женщины чаще выбирают мягкие способы восстановления — сон, чтение, музыку, время наедине. Мужчины снимают усталость действием: физической нагрузкой, прогулками, едой или алкоголем. Но объединят всех одно — уединение и отдых без веселья.

