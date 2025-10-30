Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 08:58

Стало известно о влиятельном выходце из СССР в окружении Трампа

Борис Эпштейн и Дональд Трамп. Обложка © Х / Boris Epshteyn

Борис Эпштейн и Дональд Трамп. Обложка © Х / Boris Epshteyn

В последние годы влияние в окружении президента США Дональда Трампа значительно возросло у 43-летнего юриста из Москвы Бориса Эпштейна. Об этом говорится в новой книге журналиста ABC News Джонатана Карла «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку».

Эпштейн был однокурсником сына главы Белого дома Эрика и работал в команде Трампа во время президентских выборов в 2016 году. Однако юрист стал по-настоящему доверенным советником республиканца после промежуточных выборов 2020 года. Эпштейн поддержал президента в его попытках оспорить результаты голосования, в то время как многие другие соратники отвернулись от него.

В книге также утверждается, что выходец из СССР сопровождал Трампа во время судебных заседаний, когда тот стал первым в истории экс-президентом, которому были предъявлены обвинения. Журналист подчёркивает, что, не являясь главным защитником, Эпштейн занимался подбором и координацией команды юристов для Трампа.

Трамп после испытаний «Буревестника» заявил о переговорах с Россией по ядерному разоружению
Трамп после испытаний «Буревестника» заявил о переговорах с Россией по ядерному разоружению

Стоит напомнить, что в прошлом году Борис Эпштейн был отстранён от ряда встреч, проводимых переходной командой президента США. Причиной послужили обвинения, что Эпштейн пытался использовать своё влияние на процесс назначения государственных служащих в корыстных целях.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar