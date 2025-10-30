В последние годы влияние в окружении президента США Дональда Трампа значительно возросло у 43-летнего юриста из Москвы Бориса Эпштейна. Об этом говорится в новой книге журналиста ABC News Джонатана Карла «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку».

Эпштейн был однокурсником сына главы Белого дома Эрика и работал в команде Трампа во время президентских выборов в 2016 году. Однако юрист стал по-настоящему доверенным советником республиканца после промежуточных выборов 2020 года. Эпштейн поддержал президента в его попытках оспорить результаты голосования, в то время как многие другие соратники отвернулись от него.

В книге также утверждается, что выходец из СССР сопровождал Трампа во время судебных заседаний, когда тот стал первым в истории экс-президентом, которому были предъявлены обвинения. Журналист подчёркивает, что, не являясь главным защитником, Эпштейн занимался подбором и координацией команды юристов для Трампа.

Стоит напомнить, что в прошлом году Борис Эпштейн был отстранён от ряда встреч, проводимых переходной командой президента США. Причиной послужили обвинения, что Эпштейн пытался использовать своё влияние на процесс назначения государственных служащих в корыстных целях.