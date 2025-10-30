Врачи вырезали 12-летнему мальчику половину органов в поисках несуществующей опухоли

В Китае врачи по ошибке удалили 12-летнему мальчику по имени Сяо Е из города Хэцзэ жизненно важные органы. Как сообщает Sohu, у ребёнка удалили двенадцатиперстную кишку, поджелудочную железу, большую часть желудка и тонкую кишку.

Всё началось два года назад, когда Сяо Е почувствовал острую боль после удара в живот от одноклассника. В Народной больнице округа Чэнву, куда его госпитализировали, обнаружили тромб во внутренних органах и заявили о необходимости операции. Во время операции врачи якобы увидели опухоль и приняли решение её вырезать, что привело к удалению нескольких органов. Процедура длилась 14 часов.

Расследование, организованное Бюро здравоохранения округа, выявило многочисленные нарушения, включая неполные медицинские записи и ненадлежащее оформление согласия на операцию от родителей. Больница выплатила родителям Сяо Е 200 тыс. юаней (2,2 млн рублей) в качестве компенсации, однако этого недостаточно для покрытия всех расходов, а мальчику теперь необходима трансплантация органов и дорогостоящая терапия, отмечает издание.

Мать мальчика рассказала, что они всё ещё надеются спасти своего ребёнка и добиться правды, получив доступ к видеозаписям с камер наблюдения и видео с операции. По её словам, мальчик не может есть самостоятельно, прикован к больничной койке и с каждым днём становится все более молчаливым и несчастным.

