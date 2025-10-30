Подразделения группировок войск «Восток» и «Запад» освободили населённые пункты Красногорское в Запорожской области и Садовое в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Красногорское Запорожской области», — говорится в сообщении.

Как уточнили в военном ведомстве, подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, а войска группировки «Запад» действовали активно и решительно. Оперативная обстановка на освобождённых территориях в настоящее время нормализуется.

Ранее сообщалось, что подразделения Восточной группировки войск России установили контроль над населённым пунктом Вишнёвое в Днепропетровской области в ходе проведения специальной военной операции. Наступательные действия российских ВС по зачистке территорий в указанном регионе продолжаются.