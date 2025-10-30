Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 09:39

Жителя Томской области приговорили к 14 годам лишения свободы за госизмену

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Житель Томской области Михаил Айд получил 14 лет лишения свободы за призывы вступать в «Легион “Свобода России”» (признан террористической организацией и запрещён в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Суд признал Айда виновным в государственной измене. Первые два года он проведёт в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима. Также ему назначено ограничение свободы на один год и запрет на размещение обращений и публикаций в интернете сроком на два года.

Москвич арестован за госизмену и создание террористической ячейки в сердце России
Москвич арестован за госизмену и создание террористической ячейки в сердце России

Следствие установило, что мужчина в переписках в мессенджерах призывал собеседников вступать в ряды террористической организации и поддерживал её деятельность. Кроме того, в соцсети X он публиковал ссылки и контакты для зачисления на курсы обучения, проводимые структурой «Легиона».

Приговор пока не вступил в законную силу.

Студент из Петербурга мечтал стать журналистом, но свернул не туда и получил срок за госизмену
Студент из Петербурга мечтал стать журналистом, но свернул не туда и получил срок за госизмену

«Легион “Свобода России”» — вооружённое формирование, созданное при поддержке украинских спецслужб и признанное в России террористической организацией. Участники группировки неоднократно участвовали в нападениях и диверсиях на приграничных территориях РФ.

В последние месяцы российские суды усилили наказания за публичные призывы к участию в деятельности запрещённых организаций, включая распространение подобной информации в соцсетях и мессенджерах.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Криминал
  • Томская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar