Жителя Томской области приговорили к 14 годам лишения свободы за госизмену

Житель Томской области Михаил Айд получил 14 лет лишения свободы за призывы вступать в «Легион “Свобода России”» (признан террористической организацией и запрещён в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Суд признал Айда виновным в государственной измене. Первые два года он проведёт в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима. Также ему назначено ограничение свободы на один год и запрет на размещение обращений и публикаций в интернете сроком на два года.

Следствие установило, что мужчина в переписках в мессенджерах призывал собеседников вступать в ряды террористической организации и поддерживал её деятельность. Кроме того, в соцсети X он публиковал ссылки и контакты для зачисления на курсы обучения, проводимые структурой «Легиона».

Приговор пока не вступил в законную силу.

«Легион “Свобода России”» — вооружённое формирование, созданное при поддержке украинских спецслужб и признанное в России террористической организацией. Участники группировки неоднократно участвовали в нападениях и диверсиях на приграничных территориях РФ.

В последние месяцы российские суды усилили наказания за публичные призывы к участию в деятельности запрещённых организаций, включая распространение подобной информации в соцсетях и мессенджерах.