Российские войска уничтожили штурмовую группу ВСУ, которая пыталась вернуть контроль над переправой через реку Оскол в районе Садового Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Эти действия произошли на фоне продолжающихся боевых действий в Харьковской области. Российские войска, по данным Минобороны, успешно отражают попытки украинских сил вернуть утраченные позиции. Как ранее рассказал глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, на этом направлении продолжаются ожесточённые бои за Волчанск, где противник сосредоточил значительные силы. Однако несмотря на все усилия ВСУ, освобождено уже 70% территории города.