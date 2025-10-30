Россия и США
30 октября, 09:45

Уничтожена штурмовая группа ВСУ, пытавшаяся вернуть переправу через Оскол

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Российские войска уничтожили штурмовую группу ВСУ, которая пыталась вернуть контроль над переправой через реку Оскол в районе Садового Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате огневого поражения уничтожена штурмовая группа 144-й механизированной бригады противника.

Эти действия произошли на фоне продолжающихся боевых действий в Харьковской области. Российские войска, по данным Минобороны, успешно отражают попытки украинских сил вернуть утраченные позиции. Как ранее рассказал глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, на этом направлении продолжаются ожесточённые бои за Волчанск, где противник сосредоточил значительные силы. Однако несмотря на все усилия ВСУ, освобождено уже 70% территории города.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

