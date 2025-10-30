Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
30 октября, 07:54

Ганчев рассказал об ожесточённых боях на Харьковском направлении в зоне СВО

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

На Харьковском направлении продолжаются ожесточённые бои за Волчанск, где противник сосредоточил значительные силы, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, 70% территории города уже освобождено, включая южные рубежи.

«Бои в Волчанске и в его пригородах продолжаются. Противник скопил там серьёзные силы. Ожесточённо сопротивляется — это надо признать», — подчеркнул чиновник.

Особое значение имеет продвижение Армии России в сторону Купянска. Он уточнил, что освобождение продолжается в северной части Купянского района — в районе посёлка Двуречное и в направлении Великого Бурлука, что создаёт для ВСУ всё более сложные условия для организованного отступления.

Глава российской администрации также сообщил, что большая часть Купянска уже освобождена, однако противник продолжает удерживать кварталы многоэтажной застройки на высотах, которые штурмуют подразделения ВС РФ. По предварительным оценкам, в городе остаётся до тысячи жителей, точные данные будут установлены после полного освобождения жилых районов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ попали в окружение в Купянске и Красноармейске. Тем не менее глава государства проявил милосердие, отметив, что Россия готова пустить СМИ в зону окружения ВСУ и прекратить огонь. По словам военного эксперта, ВСУ не смогут удержать Купянск, поскольку оказались в полном тактическом окружении.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • Политика
