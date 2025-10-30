Путин заслушает сегодня доклад о победе над «болезнями прошлого»

Президенту России Владимиру Путину представят доклад о деятельности «Роснано» и расскажут о мерах, предпринятых компанией для преодоления «болезней прошлого». Встреча российского лидера с главой компании Сергеем Куликовым состоится сегодня, 30 октября, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сегодня будет на докладе у президента глава «Роснано» Сергей Куликов. Компания, корпорация многострадальная, но справившаяся с болезнями прошлого. Поэтому есть о чём доложить главе государства», — сказал представитель Кремля.

