Регион
30 октября, 10:16

Путин заслушает сегодня доклад о победе над «болезнями прошлого»

Обложка © Life.ru

Президенту России Владимиру Путину представят доклад о деятельности «Роснано» и расскажут о мерах, предпринятых компанией для преодоления «болезней прошлого». Встреча российского лидера с главой компании Сергеем Куликовым состоится сегодня, 30 октября, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сегодня будет на докладе у президента глава «Роснано» Сергей Куликов. Компания, корпорация многострадальная, но справившаяся с болезнями прошлого. Поэтому есть о чём доложить главе государства», — сказал представитель Кремля.

Путин заслушал доклад ульяновского губернатора о достижениях области за год
Путин заслушал доклад ульяновского губернатора о достижениях области за год

Ранее Владимир Путин провёл встречу с бойцами ВС РФ и получил от них на день рождения иконы со следами пуль. Президент лично поблагодарил солдат. Особое впечатление на лидера страны произвело то, что парни, находясь в зоне боевых действий, не только помнили о его дне рождения, но и смогли передать эти ценные артефакты.

Наталья Афонина
