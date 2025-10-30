В Кремле высказались о проведении ядерных испытаний другими странами

Россия следит за возможными нарушениями международного моратория на ядерные испытания и, если это произойдёт, поступит соответственно. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления Дональда Трампа о ядерных испытаниях США.

По словам Пескова, пока Россия не располагает данными об испытании подобного оружия какой-либо страной мира. Однако он напомнил, что США — суверенное государство и имеет право на суверенные решения.

«Но я хочу напомнить заявление президента Путина, которое неоднократно повторялось, что, конечно же, если кто-то отойдёт от моратория, то Россия будет действовать соответственно ситуации», — отметил представитель Кремля.