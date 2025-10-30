Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 10:05

В Кремле высказались о проведении ядерных испытаний другими странами

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия следит за возможными нарушениями международного моратория на ядерные испытания и, если это произойдёт, поступит соответственно. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления Дональда Трампа о ядерных испытаниях США.

По словам Пескова, пока Россия не располагает данными об испытании подобного оружия какой-либо страной мира. Однако он напомнил, что США — суверенное государство и имеет право на суверенные решения.

«Но я хочу напомнить заявление президента Путина, которое неоднократно повторялось, что, конечно же, если кто-то отойдёт от моратория, то Россия будет действовать соответственно ситуации», — отметил представитель Кремля.

Life.ru узнал у Госдумы, зачем Трамп «бряцает ядерными мускулами» после пуска «Буревестника»
Life.ru узнал у Госдумы, зачем Трамп «бряцает ядерными мускулами» после пуска «Буревестника»

Ранее американский президент заявил, что США немедленно возобновят испытания своего ядерного оружия, как это делают другие государства. Объяснять такой шаг он отказался.

Все ключевые события дня в одном месте читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Дональд Трамп
  • США
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar