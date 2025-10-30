В Подмосковье во время уличной драки женщина откусила ухо голому мужчине

В подмосковной Лобне произошёл серьёзный инцидент с применением насилия, в результате которого пострадал местный житель. Как сообщает 360.ru со ссылкой на очевидцев, женщина набросилась на мужчину, в ходе конфликта откусила ему часть уха и нанесла несколько ударов по голове.

Драка в Лобне. Видео © 360.ru

Пострадавший, который на момент ЧП находился без одежды, потерял значительное количество крови и был экстренно госпитализирован. На место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали предполагаемую виновницу инцидента.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области подтвердили факт происшествия, отметив, что оба участника конфликта были доставлены в специализированные учреждения. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

