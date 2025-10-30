Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 10:15

В Подмосковье во время уличной драки женщина откусила ухо голому мужчине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В подмосковной Лобне произошёл серьёзный инцидент с применением насилия, в результате которого пострадал местный житель. Как сообщает 360.ru со ссылкой на очевидцев, женщина набросилась на мужчину, в ходе конфликта откусила ему часть уха и нанесла несколько ударов по голове.

Драка в Лобне. Видео © 360.ru

Пострадавший, который на момент ЧП находился без одежды, потерял значительное количество крови и был экстренно госпитализирован. На место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали предполагаемую виновницу инцидента.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области подтвердили факт происшествия, отметив, что оба участника конфликта были доставлены в специализированные учреждения. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Слепой мужчина пострадал после драки с охранниками московского клуба в Митино
Слепой мужчина пострадал после драки с охранниками московского клуба в Митино

Ранее в Новосибирске хулиганы распылили газ и избили пассажира в трамвае. А в Петербурге ищут хулигана, распылившего перцовый баллончик в женщину с детьми.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar