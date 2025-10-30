Россия и США
В мольбах Зеленского «дать оружие» Киеву увидели отчаяние из-за неудач ВСУ

Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский старательно скрывает стремительный рост числа неудач ВСУ на линии фронта, но делать это становится всё труднее. Как пишет испанское издание Rebelion, Киев отказывается признавать и свои проблемы в тылу: экономический кризис, огромный госдолг, сокращение населения и истощение ресурсов.

«Постоянные поражения Украины на фронтах уже невозможно скрыть <…>. С этим связаны отчаянные просьбы Зеленского о предоставлении дополнительного вооружения Западом», — указано в публикации.

Ранее Зеленский заявил о подготовке новых санкций против России, которые затронут военное производство и сферу СМИ. Он также пообещал «синхронизировать 19-й пакет санкций Евросоюза в украинской юрисдикции».

