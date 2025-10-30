Россия и США
30 октября, 10:33

Швейцария блокирует все денежные переводы на ремонт «Северных потоков»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dragancfm

Швейцария ввела полный запрет на проведение транзакций, связанных с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2». Соответствующее решение было опубликовано на официальном сайте правительства страны.

Как отмечается в документе, новые ограничения блокируют любые операции по техническому обслуживанию, завершению строительства или будущему использованию трубопроводов.

Италия согласилась выдать ФРГ украинца, обвиняемого в подрыве «Северных потоков»
Италия согласилась выдать ФРГ украинца, обвиняемого в подрыве «Северных потоков»

Ранее Life.ru сообщал, что правительство Швейцарии объявило о присоединении к дополнительным ограничительным мерам 18-го пакета санкций ЕС против России и Беларуси, которые вступят в силу 30 октября. Согласно официальному заявлению на сайте федерального совета, новые ограничения затронут сферы торговли, финансовых операций и энергетического сектора, что обеспечит дальнейшую гармонизацию швейцарской санкционной политики с европейским законодательством.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
