Швейцария блокирует все денежные переводы на ремонт «Северных потоков»

Швейцария ввела полный запрет на проведение транзакций, связанных с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2». Соответствующее решение было опубликовано на официальном сайте правительства страны.

Как отмечается в документе, новые ограничения блокируют любые операции по техническому обслуживанию, завершению строительства или будущему использованию трубопроводов.

Ранее Life.ru сообщал, что правительство Швейцарии объявило о присоединении к дополнительным ограничительным мерам 18-го пакета санкций ЕС против России и Беларуси, которые вступят в силу 30 октября. Согласно официальному заявлению на сайте федерального совета, новые ограничения затронут сферы торговли, финансовых операций и энергетического сектора, что обеспечит дальнейшую гармонизацию швейцарской санкционной политики с европейским законодательством.