Форум «Лидеры потребительского рынка» пройдёт 11 ноября в Сочи

В Сочи 11 ноября состоится форум «Лидеры потребительского рынка», который станет площадкой для диалога между бизнесом и потребителями. На мероприятии соберутся лидеры рынка, маркетологи и представители общественных организаций, чтобы обсудить новые подходы к взаимодействию с клиентами, тренды и вызовы рынка, сообщила пресс-служба форума.

В этом году участники форума сконцентрируются на вопросе создания и удержания конкурентных преимуществ в условиях нестабильной экономики и растущих требований потребителей. Особое внимание будет уделено практическим инструментам: превращению критики клиентов в рост продаж, удержанию лояльности к бренду и созданию сервиса, вызывающего восхищение.

Среди спикеров заявлены руководители крупных российских компаний, таких как СДЭК, «ФрутоНяня», РЖД, Россельхозбанк, «Ингосстрах-Жизнь», ВТБ, «Росгосстрах Жизнь» и Мосгорломбард, а также эксперты в сфере маркетинга, управления репутацией и клиентского сервиса.

Одной из ключевых тем станет переосмысление клиентского опыта, начиная с персонализированных сервисов и заканчивая применением искусственного интеллекта для обработки запросов потребителей.

«В СберПраво мы постоянно внедряем передовые решения, чтобы превосходить ожидания клиентов: юристы используют ИИ-помощник GigaLegal для автоматизации рутинных задач и концентрации на главном — это помогает быстрее и качественнее решать юридические задачи наших клиентов», — сказал Кирилл Заневский, генеральный директор ООО «Сбер Лигал».

Алена Рысина, программный директор форума, подчеркнула, что мероприятие — это не просто площадка для профессионального общения, а место, где бизнес слышит своего потребителя, который, в свою очередь, становится частью процесса развития брендов. Она также отметила, что именно здесь рождаются новые стандарты сервиса, качества и доверия.

Кульминацией форума станет церемония награждения лауреатов премии «Выбор потребителя», которая отмечает проекты и компании, завоевавшие наибольшее доверие аудитории, уже 16 лет. Премия вручается наиболее успешным брендам и проектам, демонстрирующим исключительное качество товаров и услуг, а также глубокое понимание потребностей людей.

Партнерами мероприятия выступают FABERLIC, цветочница Galaxy и вышивальная компания «Суман».

Ранее Life.ru сообщал, что в Москве стартовал международный форум «Диалог о фейках 3.0» под эгидой ЮНЕСКО, в котором участвуют представители более 80 стран. Форум, включённый в календарь Глобальной недели медиа- и информационной грамотности ЮНЕСКО, посвящён противодействию фейкам в СМИ, науке, образовании и в эпоху генеративного ИИ. В мероприятии принимают участие эксперты в области фактчекинга, представители госведомств, международных организаций и СМИ, а партнёрами выступают ТАСС, «Мастерская новых медиа» и GFCN.