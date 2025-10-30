Подхватившая неизвестный вирус в Пекине жена Игоря Николаева в слезах вышла на связь

Жена Игоря Николаева серьёзно заболела, находясь в Пекине. Юлия Проскурякова в слезах записала видео для своих поклонников и призналась, что никогда раньше не сталкивалась с подобной болезнью. По её словам, симптомы гораздо тяжелее, чем у обычного ОРВИ: болит горло, начался насморк, постоянно слезятся глаза, тяжело дышать и полностью осип голос.

«Заболеть в Пекине. Умеем. Практикуем… Кто разбирается в лекарствах здесь, порекомендуйте, пожалуйста, что купить? Ни одного знакомого препарата в аптеке», — посетовала артистка.

Проскурякова прилетела в Китай без мужа и хотела хорошо провести время, но болезнь нарушила планы. Сейчас артистке приходится отсиживаться в номере отеля и ждать улучшения состояния. Проскурякова рассказала, что всегда берёт с собой в поездки аптечку, сейчас она уже выпила оттуда все таблетки, чтобы снять симптомы, а также купила витамин С. В комментариях подписчики посочувствовали ей. С советом появилась и певица Наталья Поклонская, она предложила подруге перейти на антибиотики. Если улучшений не будет, Проскурякова хочет обратиться к местным врачам.

