30 октября, 10:47

День Октябрьской революции может снова стать выходным

Обложка © Gemini Nano Banana

Депутаты Госдумы, возглавляемые лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, предложили объявить 7 ноября выходным в честь Дня Октябрьской революции. Соответствующий законопроект уже размещён в думской базе.

«Принятие законопроекта будет способствовать укреплению гражданской сплочённости и повышению осведомлённости граждан о ключевых событиях XX века», — считают авторы инициативы.

В пояснительной записке подчёркивается, что возвращение праздника в рабочие календари поможет сохранить историческую память о событиях революции. Такой законопроект уже действует в Белоруссии.

Как отдыхаем 4 ноября 2025, в День народного единства
Ранее Life.ru писал, что в России с 27 октября по 1 ноября 2025 года установлена шестидневная рабочая неделя в связи с переносом выходного дня с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября. Это формирует трехдневный непрерывный отдых с 2 по 4 ноября, приуроченный к празднованию Дня народного единства 4 ноября.

