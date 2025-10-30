Политолог спрогнозировал реакцию России на новый мирный план ЕС и Зеленского по Украине

Новый план разрешения конфликта на Украине содержит пункты, противоречащие российскому взгляду на мирное урегулирование. Такое мнение выразил политолог Николай Топорнин.

По его словам, Россия отклонит условия урегулирования украинского конфликта, выдвинутые европейскими лидерами. Эксперт напомнил о российском меморандуме, представленном на переговорах с Украиной, подчеркнув существенные и принципиальные разногласия между ним и европейским предложением.

«Я не вижу для этого плана каких-то серьёзных оснований со стороны России, если Россия сама не пересмотрит своё видение, как договориться о мире с Украиной. Много раз и глава российского МИДа Сергей Лавров, и президент Владимир Путин говорили о том, что не устранены первопричины конфликта. И первопричин достаточно много», — подчеркнул специалист в беседе с «Лентой.ру».

Топорнин дополнил, что Владимир Зеленский и европейские лидеры впервые обнародовали конкретное предложение, включающее ряд пунктов. Однако, по его словам, это предложение несовместимо с фундаментальными принципами, которых придерживается Россия, что исключает возможность принятия данного плана российской стороной.

Напомним, ранее стало известно, что страны ЕС совместно с Киевом разработали план из 12 пунктов для урегулирования конфликта на Украине. Документ предполагает предоставление Незалежной гарантий безопасности, возможность её скорейшего вступления в ЕС, а также постепенное снятие санкций с России в случае выполнения условий соглашения.