Ибрагимов из «Манчестера Юнайтед» отказался от британского спортивного гражданства ради России

Молодой игрок «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов сменил спортивное гражданство с британского на российское. До этого он был вызван в сборную Англии до 16 лет, но теперь получил возможность выступать за Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.

Молодой футболист «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов сменил своё спортивное гражданство. Фото © Telegram / Sport Baza

Изменения уже отражены в системе FIFA, где 17-летний футболист «Манчестер Юнайтед» теперь имеет российское гражданство. Это открывает для Ибрагимова возможность получить вызов в юношеские и молодёжные сборные РФ.

Сам Амир Ибрагимов родом из Дагестана. В 2019 году он вместе с семьёй переехал из Буйнакска в Англию, где начал свой путь в академии «Шеффилд Юнайтед», а затем перешёл в «Манчестер Юнайтед». За молодёжные команды клуба он провёл 49 матчей, забив 13 голов. В апреле 2025 года он подписал свой первый профессиональный контракт с «красными дьяволами» и уже привлекался к тренировкам с основным составом.

