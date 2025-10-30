Зеленский насчитал 650 дронов и полсотни ракет во время ночной атаки ВС РФ

Российская армия минувшей ночью атаковала цели на Украине, запустив по ним более 650 дронов. Об этом заявил лидер киевского режима Владимир Зеленский у себя в соцсетях.

«Сложный комбинированный удар: более 650 дронов и более полусотни ракет разных типов», — насчитал он.

Украинский политик добавил, что существенный урон понесла энергетическая инфраструктура.

Ранее Life.ru рассказывал, что в ночь на 30 октября российские Вооружённые силы нанесли по объектам на Украине массированный удар беспилотниками. Правда, сообщалось, что дронов было всего около сотни. По всей стране была объявлена воздушная тревога.