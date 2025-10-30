Россия и США
30 октября, 11:01

Зеленский насчитал 650 дронов и полсотни ракет во время ночной атаки ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Российская армия минувшей ночью атаковала цели на Украине, запустив по ним более 650 дронов. Об этом заявил лидер киевского режима Владимир Зеленский у себя в соцсетях.

«Сложный комбинированный удар: более 650 дронов и более полусотни ракет разных типов», — насчитал он.

Украинский политик добавил, что существенный урон понесла энергетическая инфраструктура.

Удары от союзника: Российские бойцы начнут истреблять ВСУ натовским оружием
Ранее Life.ru рассказывал, что в ночь на 30 октября российские Вооружённые силы нанесли по объектам на Украине массированный удар беспилотниками. Правда, сообщалось, что дронов было всего около сотни. По всей стране была объявлена воздушная тревога.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

