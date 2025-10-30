В Эстонии «закручивают гайки» в отношении флага Украины

В Эстонии предложили ограничить использование символики Украины. Группа депутатов внесла в парламент законопроект, предполагающий, что иностранные флаги, в том числе украинский, будут использоваться только на протокольных мероприятиях. Об этом сообщает газета Postimees.

Как подчеркнул один из инициаторов документа, депутат Варро Вооглайд, есть множество способов выразить солидарность с Киевом, и для этого необязательно, «чтобы на зданиях государственных учреждений уже многие годы постоянно развевались флаги Украины».

«Форма выражения солидарности не должна быть такой, которая задевает наше государственное и национальное достоинство. При этом вопрос не в украинских флагах как таковых, а в принципе», — сказал Варро Вооглайд.

Законопроект был принят к рассмотрению.

Тем временем в Польше с флагштока почётного консульства Украины в городе Пшемысле в пятый раз с начала года был сорван украинский флаг. К слову, инцидент произошёл на фоне растущих антиукраинских настроений в польском обществе.