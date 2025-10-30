Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 11:04

В Эстонии «закручивают гайки» в отношении флага Украины

В Эстонии предложили запретить флаг Украины вне протокольных мероприятий

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cloudy Design

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cloudy Design

В Эстонии предложили ограничить использование символики Украины. Группа депутатов внесла в парламент законопроект, предполагающий, что иностранные флаги, в том числе украинский, будут использоваться только на протокольных мероприятиях. Об этом сообщает газета Postimees.

Как подчеркнул один из инициаторов документа, депутат Варро Вооглайд, есть множество способов выразить солидарность с Киевом, и для этого необязательно, «чтобы на зданиях государственных учреждений уже многие годы постоянно развевались флаги Украины».

«Форма выражения солидарности не должна быть такой, которая задевает наше государственное и национальное достоинство. При этом вопрос не в украинских флагах как таковых, а в принципе», — сказал Варро Вооглайд.

Законопроект был принят к рассмотрению.

Африканская страна заставила Чехию снять украинский флаг с музея и заменить плакатом с обезьяной
Африканская страна заставила Чехию снять украинский флаг с музея и заменить плакатом с обезьяной

Тем временем в Польше с флагштока почётного консульства Украины в городе Пшемысле в пятый раз с начала года был сорван украинский флаг. К слову, инцидент произошёл на фоне растущих антиукраинских настроений в польском обществе.

Главные темы дня, которые определяют повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Эстония
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar