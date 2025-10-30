Вратари оплатили операцию пережившему удар молнии голкиперу, больше всех перевёл Лунёв

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунёв оказал финансовую поддержку бывшему голкиперу молодёжной команды «Знамя Труда» Ивану Заборовскому в 2020 году. Тогда 16-летний футболист получил удар молнии во время тренировки в Орехово-Зуево. Об этом пострадавший рассказал в разговоре с изданием Sport24.

Заборовский вспомнил, что скорая помощь прибыла на место происшествия оперативно, в течение семи минут, и оказала необходимую медицинскую помощь. Позднее ему потребовалась операция на ухо.

«Лунёв и некоторые другие вратари скинули деньги маме на карту. От одного человека – кажется, именно от Андрея – пришло 80 тысяч рублей», – признался Заборовский.

В настоящее время бывший голкипер продолжает заниматься футболом, работая тренером в одном из филиалов академии московского «Спартака».

Ранее Заборовский рассказал, что во время удара молнии ему удалось выжить благодаря нательному крестику, который принял на себя основной разряд. По словам футболиста, электрический ток прошёл по цепочке, что и спасло ему жизнь. Спортсмен получил серьёзные ожоги, один из которых имел форму креста. Цепочка расплавилась, а сам крестик Заборовский хранит дома в сосуде со святой водой.