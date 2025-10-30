Россия и США
30 октября, 11:55

Пропавшего в Петербурге студента нашли мёртвым спустя 2 недели, а рядом – его «‎убийцу»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Тело студента-первокурсника СПбГУ из Бурятии было обнаружено на берегу залива в Петергофе после двухнедельных поисков. Рядом с ним добровольцы нашли банку с порошком нитрата натрия и ложку, о чём сообщает Mash на Мойке.

Ярослав, переехавший в Санкт-Петербург из Улан-Удэ для учёбы на факультете математики и компьютерных наук, проживал в общежитии университета. 30 октября молодой человек неожиданно пропал, после того как в течение дня странно и грубо общался с матерью по телефону, а затем полностью прекратил выходить на связь и ходить на пары, что заставило его мать срочно выехать в город.

