Автомобиль на полной скорости влетел в кофейню ТЦ в Москве

Автомобиль Chery на полной скорости врезался в здание торгового центра «Лайнер» в Новых Ватутинках. Об инциденте сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

Автомобиль Chery на полной скорости влетел в кофейню ТЦ «Лайнер» в Москве. Видео © Telegram / Новые Ватутинки

По предварительной информации, водитель перепутал педали, что привело к неконтролируемому разгону и столкновению с кофейней внутри комплекса. В результате происхождения никто из посетителей не пострадал, однако было повреждено остекление торгового центра и бампер автомобиля.

Ранее в Останкинском районе Москвы на улице Годовикова произошло серьёзное ДТП с участием двух автомобилей, которые после столкновения отлетели на пешеходную зону. В результате две девушки и мужчина оказались заблокированы под колёсами машин.