Трёх хакеров задержали за создание вируса «‎Медуза» для хищения данных россиян

В России силовики задержали трёх молодых IT-специалистов, которые подозреваются в создании и распространении вредоносных компьютерных программ, в том числе вируса «Медуза». Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Задержание хакеров. Видео © Telegram / Ирина Волк

«В мае текущего года участники группы с использованием своих разработок получили неправомерный доступ к данным одного из учреждений Астраханской области. Охраняемая законом служебная информация была скопирована на подконтрольное им серверное оборудование», — уточнила она.

Следствие установило, что два года назад хакеры создали программу «Медуза», способную похищать любые данные с чужих устройств. Свою разработку подозреваемые распространяли через форумы в Сети. Обвиняемые задержаны на территории Моквы и области. Дело возбуждено по 273 УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».

