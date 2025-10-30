Экстрасенс Олег Шепс впервые появился на публике с новой возлюбленной
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shepsolegofficial
Победитель «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс впервые вышел в свет со своей избранницей Полиной Еременко. Пара посетила премьеру сериала «Вампиры средней полосы 3», где позировала фотографам, хотя и без явных проявлений эмоций.
Олег Шепс вышел в свет с возлюбленной. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Телеграм / Super.ru
Личность девушки артист раскрыл своим поклонникам ещё в августе текущего года. Избранница Шепса обладает более «приземлённым» образом жизни по сравнению с экстрасенсом.
Ранее сообщалось, что Олег Шепс долгое время держал свою личную жизнь в секрете. Однако в июле он признался, что у него есть возлюбленная, но имя девушки тогда осталось неизвестным. Позднее выяснилось, что его избранницу зовут Полина, и она является фотографом из Тюмени. Судя по фотографиям в социальных сетях, недавно пара провела отпуск в Таиланде.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.