Экстрасенс Олег Шепс впервые появился на публике с новой возлюбленной

Ранее сообщалось, что Олег Шепс долгое время держал свою личную жизнь в секрете. Однако в июле он признался, что у него есть возлюбленная, но имя девушки тогда осталось неизвестным. Позднее выяснилось, что его избранницу зовут Полина, и она является фотографом из Тюмени. Судя по фотографиям в социальных сетях, недавно пара провела отпуск в Таиланде.