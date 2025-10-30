Российские артисты цирка обиделись на слово «циркачи»

В России артисты цирка устроили флешмоб, попросив общественность и журналистов перестать называть их «циркачами». В поддержку акции выступили даже братья Запашные. Об этом пишет Mash. Теперь артисты хотят выходить перед представлением к зрителям и объяснять, что «циркачи» — звучит оскорбительно.

Артисты цирка устроили флешмоб. Видео © Telegram / Mash

Акробаты, жонглёры, клоуны, фокусники, дрессировщики призвали называть себя артистами и работниками культуры. По их мнению, это равносильно тому, как если назвать педагога «училкой». Артисты напомнили, что за их плечами годы упорных тренировок и репетиций, поэтому нужно уважительно обращаться ко всем работникам цирка.

Ранее сообщалось, что в следующем году ожидается подорожание билетов в цирк на 15-20%. Рост цен вызван неожиданным всплеском интереса к цирковому искусству со стороны публики, ищущей свежих и нестандартных впечатлений.