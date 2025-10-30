Россия и США
30 октября, 12:01

Наши парни взяли под контроль более 5 квадратных километров земли на правом берегу Янчура

ВС РФ завершили освобождение правобережья Янчура в Запорожской области

Подразделения группировки «Восток» Вооружённых Сил РФ установили полный контроль над правобережьем реки Янчур в Запорожской области. Об этом сообщили находящиеся на СВО офицеры ВДВ через Телеграм-канал «Дневник Десантника».

В результате уверенных и решительных действий военнослужащие взяли под контроль район обороны противника общей площадью свыше 5 квадратных километров вдоль восточного берега реки. Операция была завершена после установления контроля над населённым пунктом Красногорское, что позволило обеспечить полное доминирование на данном участке фронта. Потери ВСУ на этом участке составили до взвода живой силы, 4 бронемашины и 9 единиц автомобильной техники.

Минобороны уже подтвердило, что подразделения группировок войск «Восток» и «Запад» установили контроль над населёнными пунктами Красногорское в Запорожской области и Садовое в Харьковской области. На освобожденных территориях, по данным военного ведомства, осуществляется нормализация оперативной обстановки.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

