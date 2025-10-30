Россия и США
30 октября, 12:04

Глава «Роснано» доложил Путину о 5 направлениях развития компании

Обложка © kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин встретился с руководителем «Роснано» Сергеем Куликовым для обсуждения финансового оздоровления организации и новых проектов. На встрече был рассмотрен широкий спектр приоритетных направлений для развития компании, таких как химия, энергомашиностроение, электротакси, аккумуляторы и наноматериалы.

Путин и Куликов. Видео © Telegram/ Кремль. Новости

«Мы сфокусировались на нескольких направлениях и выбрали партнёров, которые с нами решили сотрудничать. Здесь мы уже шли не только от того, что у нас есть, а от того, что нужно Правительству, министерствам в рамках национальных целей и так далее», — отчитался Куликов.

В последние годы «Роснано» успешно внедрила более 80% проектов и сфокусировалась на развитии новых высокотехнологичных решений для экономики страны.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не присутствовал лично на испытаниях подводного аппарата «Посейдон» с ядерной установкой, но был подробно проинформирован об их результатах.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Путин
  • Роснано
  • Политика России
  • Политика
