Си Цзиньпин ещё не рассказал Путину о сделке по Украине с Трампом, но Кремль наготове
Кремль готов быстро согласовать разговор Путина и Си Цзиньпина о встрече с Трампом
Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин пока не планирует созваниваться с коллегой из Китая Си Цзиньпином, но при необходимости такой телефонный разговор будет оперативно согласован. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока такого разговора в графике нет, но он может быть весьма оперативно согласован при необходимости», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что председатель КНР встретился с президентом США Дональдом Трампом на южнокорейской авиабазе Пунхэ в Пусане 30 октября. Хозяин Белого дома оценил переговоры с Си Цзиньпином на 12 баллов из десяти. Во время них лидеры заключили сделку по конфликту на Украине.
