Си Цзиньпин ещё не рассказал Путину о сделке по Украине с Трампом, но Кремль наготове

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует созваниваться с коллегой из Китая Си Цзиньпином, но при необходимости такой телефонный разговор будет оперативно согласован. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока такого разговора в графике нет, но он может быть весьма оперативно согласован при необходимости», — подчеркнул он.