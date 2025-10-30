Си Цзиньпин ещё не рассказал Путину о сделке по Украине с Трампом, но Кремль наготове

Россия и США
30 октября, 10:23

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует созваниваться с коллегой из Китая Си Цзиньпином, но при необходимости такой телефонный разговор будет оперативно согласован. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока такого разговора в графике нет, но он может быть весьма оперативно согласован при необходимости», — подчеркнул он.

Путин назвал Си Цзиньпина другом

Ранее сообщалось, что председатель КНР встретился с президентом США Дональдом Трампом на южнокорейской авиабазе Пунхэ в Пусане 30 октября. Хозяин Белого дома оценил переговоры с Си Цзиньпином на 12 баллов из десяти. Во время них лидеры заключили сделку по конфликту на Украине.

