Недружественные страны подали сигнал о желании восстановить связи с Россией, заявил Оверчук

Ряд государств, включая недружественные, сигнализируют о намерении восстановить контакты с Москвой и вернуться к нормальным отношениям, чтобы заниматься бизнесом. Об этом в преддверии саммита АТЭС сообщил журналистам вице-премьер России Алексей Оверчук.

Отвечая на вопрос о переговорах по российскому сельхозэкспорту, Оверчук отметил, что некоторые страны предпочитают не афишировать такие контакты, подходя к публичности «очень осторожно». По его словам, партнёры видят происходящие перемены и стремятся снизить прежний уровень неопределённости для своих экономик и рынков, поэтому выходят на диалог и подают сигналы о намерении восстановить взаимодействие.

«Они пытаются восстанавливать с нами контакты, сигнализируют о восстановлении контактов, о своём стремлении вернуться к более нормальным отношениям. Речь даже идёт о недружественных странах. Мы, конечно, на это реагируем, доносим нашу позицию относительно этого», — пояснил он.

Вице-премьер напомнил, что РФ остаётся ведущим экспортёром сельхозпродукции. В текущем году снова ожидается высокий урожай зерновых и значительная экспортная ёмкость. Россия обладает богатым экспортным опытом и готова продавать зерно на любые рынки.

