Актриса Сидни Суини ответила на слухи о своей новой роли «девушки Бонда»

Американская актриса Сидни Суини, известная по фильму «Эйфория», прокомментировала слухи о своём участии в съёмках нового фильма о Джеймсе Бонде. Голливудская звезда отшутилась, что даже не знакома со сценарием и вообще — готова сыграть самого Агента 007. Об этом пишет Variety.

«Зависит от сценария. Думаю, мне было бы интереснее сыграть самого Джеймса Бонда», — сказала актриса на церемонии вручения наград Variety Power of Woman.

Также Суини добавила, что очень любит киноисторию о Бонде, поэтому ей будет очень интересно узнать, каким сценаристы сделают продолжение. Кинозвезда так и не стала раскрывать интригу, увидят ли зрители её на экране в объятиях Бонда.

Ранее сообщалось, что звезда фильмов Marvel Крис Эванс, полюбившийся зрителям по роли Капитана Америки, впервые стал папой. 44-летний артист женат на 29-летней Альбе Баптисте. Известно, что роды произошли 25 октября. Голливудский актёр встречается со своей избранницей с 2023 года, тогда же влюблённые сыграли свадьбу.