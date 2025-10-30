Четвёртая за месяц магнитная буря накрыла Землю

Четвёртая за этот месяц магнитная буря началась на Земле. Предположительно, она станет последней в октябре. О событии сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Возмущения геомагнитного поля достигли минимального уровня G1 по пятибалльной шкале, но могут усилиться до категории G2. Причиной явления стало попадание планеты в зону воздействия относительно небольшой корональной дыры на Солнце, что прогнозировалось учёными в течение последних трёх суток.

«События тем не менее хватило для очень значительного усиления зоны полярных сияний, которая в течение последнего часа опускалась до широт Москвы, что оказалось, однако, совершенно бесполезно — в центральной части России пока слишком светло», — отмечают астрономы.

По их данным, магнитная активность уже привела к заметному расширению области полярных сияний, которые достигали широт Московского региона. Однако наблюдениям в центральных районах России мешает дневной свет, хотя сохраняется вероятность, что интенсивность явления сохранится до наступления темноты. Ранее в октябре магнитные бури фиксировались с 1 по 3, 12 и с 18 по 19 число, что продолжает тенденцию сентября, когда было зарегистрировано пять подобных событий.

Ранее Life.ru сообщал о необычном затишье на Солнце: впервые с начала года индекс вспышечной активности достиг нулевого значения, поскольку на обращённой к Земле стороне светила в течение 48 часов не произошло ни одной вспышки. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН отметили, что в этом году Солнце демонстрирует противоречивую динамику, когда периоды мощной активности резко сменяются спокойствием, а глобальные индексы продолжают колебаться, не образуя чёткого тренда, при этом сохраняется вероятность возврата к уровням прошлогоднего пика.