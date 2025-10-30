Камилу Валиеву обязали выплатить более 2 млн рублей ISU и WADA

Российская фигуристка Камила Валиева должна выплатить 2,3 миллиона рублей Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA). Эта сумма включает возмещение судебных издержек и компенсацию. Такое решение принял Федеральный суд Швейцарии, отклонив ходатайство фигуристки о пересмотре дела.

Суд аргументировал своё решение тем, что защита Валиевой не предоставила убедительных доказательств случайного попадания триметазидина в её организм. По мнению суда, спортсменка сознательно употребила вещество за неделю до проведения допинг-контроля.

Напомним, в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка была лишена всех медалей, завоёванных на чемпионатах России, Европы, а также золотой медали Олимпийских игр. Срок дисквалификации фигуристки истекает в декабре текущего года.