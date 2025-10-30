Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 12:57

Камилу Валиеву обязали выплатить более 2 млн рублей ISU и WADA

Российская фигуристка Камила Валиева должна выплатить 2,3 миллиона рублей Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA). Эта сумма включает возмещение судебных издержек и компенсацию. Такое решение принял Федеральный суд Швейцарии, отклонив ходатайство фигуристки о пересмотре дела.

Суд аргументировал своё решение тем, что защита Валиевой не предоставила убедительных доказательств случайного попадания триметазидина в её организм. По мнению суда, спортсменка сознательно употребила вещество за неделю до проведения допинг-контроля.

Организаторы Олимпиады-2026 удалили фото Валиевой из публикации о пасте
Организаторы Олимпиады-2026 удалили фото Валиевой из публикации о пасте

Напомним, в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка была лишена всех медалей, завоёванных на чемпионатах России, Европы, а также золотой медали Олимпийских игр. Срок дисквалификации фигуристки истекает в декабре текущего года.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Камила Валиева
  • Фигурное катание
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar