Российский альпинист избежал тюрьмы в Индии за GPS-навигатор благодаря любви

Известный российский альпинист Александр Абрамов избежал тюремного срока в Индии за провоз запрещённого GPS-навигатора благодаря романтической истории. Об этом он рассказал в соцсетях.

Видео © VK / Клуб 7 Вершин

Президент компании «Клуб 7 Вершин» и его супруга Людмила были задержаны в аэропорту Дели по пути к шеститысячнику UT Kangri, где планировали отметить 24-ю годовщину свадьбы.

Нарушением оказался GPS-навигатор Garmin в багаже, что в Индии карается до трёх лет тюрьмы. В суде альпинист объяснил, что они с женой 15 раз поднимались на Эверест, и судья, тронутый историей, отпустил пару продолжать празднование свадебной годовщины в горах.

