Мавзолей Ленина закроют в День народного единства

В День народного единства не будет работать мавзолей Ленина по причине проведения ряда мероприятий. Об этом информирует отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФСО).

«4 ноября 2025 года допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлёвской стены осуществляться не будет в связи с подготовкой и проведением мероприятий», — уточнили в ФСО.

Напомним, в России 4 ноября 2025 отмечают День народного единства. Это один из самых молодых государственных праздников. Выбор даты связан с историческим событием — освобождением Москвы от польских интервентов в 1612 году народным ополчением под предводительством нижегородского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. Ранее Life.ru рассказывал, как россияне будут отдыхать в праздничные дни согласно календарю.