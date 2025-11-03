Эти камни принесут достаток в дом: 5 минералов, которые заряжают вас на богатство и прибыль

Магия камней — в неё верят многие. А, как мы знаем по эзотерической «базе», именно на вере работают эгрегоры. Если вкратце: чем больше людей верит во что-то, тем сильнее эгрегор. Поэтому в том случае, если магические свойства минералов на вас не сработали, подумайте: может быть, вы не очень-то сильно в это верили и таким образом ослабили магию. Впрочем, камни могут быть своенравными. Они существуют на планете гораздо дольше, чем люди. В материале расскажем, какие кристаллы смогут принести вам побольше «котлет». Или «динеро». Или «кирпичей». Короче говоря, просто денег.

Цитрин — настоящий магнит для денег

Камень цитрин — очень сильный по магическим свойствам минерал, который притягивает валюту. Фото © «Шедеврум»

Цитрин по праву считается магнитом для денег. Это минерал кварцевой группы, образованный силой глубоких подземных геотермальных энергий. Проще говоря, внутри планеты существует целая «фабрика», где производят цитрин, чтобы такие, как мы, потом его добыли на поверхности. Поэтому именно данный камень помогает вам принимать правильные решения в сфере финансов, несёт с собой энергию процветания и находит новые возможности. Носите его в кошельке или поставьте где-нибудь на работе.

Пирит — не «золото дураков», а символ стабильности

Магические свойства пирита — он притягивает надёжность и стабильность в денежный вопрос. Фото © «Шедеврум»

Этот камень относится к группе серных колчеданов. Он образован на основе железа, но не является металлом. Пирит — минерал. Однажды его прозвали «золотом дураков». По слухам, те, кто это придумал, через некоторое время обанкротились и попали в долговую яму, настоящую, как в Средневековье. Пирит действительно чем-то похож на золото. Но настоящие золотые самородки так угловато не выглядят. Однако не спешите клеймить пирит: там, где его находят, вскоре появляется и золото. Именно поэтому стоит поселить самородок пирита у себя в офисе: он принесёт вам финансовую стабильность. Рядом с этим минералом всегда найдётся золото. А дома можно положить его в юго-восточной части. Или вообще носить с собой в нагрудном кармашке.

Тигровый глаз — когда деньги в надёжных руках

Камень тигровый глаз — в денежной сфере это символ надёжности и долгосрочного партнёрства. Фото © «Шедеврум»

Тигровый глаз относится к минералам кварцевой группы и защищает вас от плохих финансовых решений. Если обзаведётесь этим минералом, скорее всего, тратить деньги впустую больше не будете. Кристалл отлично сохраняет баланс между разумом и желаниями, когда находится у вас дома. В виде бус он тоже станет сильным оберегом, да и красивым аксессуаром тоже. А если надеть на руку браслет из тигрового глаза, то бедствовать точно не придётся.

Красно-бурый авантюрин — время приключений

Камень авантюрин привлекает новые возможности и в принципе делает процесс поиска денег приятной авантюрой. Фото © «Шедеврум»

И снова минерал кварцевой группы. Авантюрин — это приманка для «лёгких» денег. Если процесс заработка разных валют вообще можно охарактеризовать этим словом — «лёгкий». В любом случае с авантюрином деньги к вам придут не одни, а вместе с приключениями. Мы советуем добыть красно-бурый. Потому что самая большая купюра в России — это пять тысяч рублей. И у неё оттенок как раз такой, красновато-буроватый. С юанем, к слову, такая же история. Но если вас интересуют иранские риалы или доллары, можете брать зелёный. Его надо размещать у документов или рабочих инструментов (станка, компьютера, автомобиля), чтобы направить к вам денежные энергетические потоки.

Нефрит — буддистский символ процветания и гармонии

Камень нефрит силён по своим магическим свойствам. Он притягивает процветание и долголетие. Фото © «Шедеврум»

Нефрит — это красивый нежно-зелёный минерал из группы амфиболов. Его происхождение таинственно и романтично: волокна двух минералов-предшественников, тремолита и актинолита, тесно сплетаются и образуют прекрасную, крепкую, неразделимую структуру. Волокна — тончайшие, поэтому глазам человека предстаёт ровный и гладкий камень. В буддизме он символизирует шесть главных добродетелей — дарование, нравственность, терпение, усердие, медитацию и мудрость. Из него делают статуэтки Будды, например. А в финансовом вопросе он притягивает гармонию. Нефрит у порога дома равно стабильные потоки денег в дом. Нефрит на руке даёт способность играючи решать все конфликтные вопросы и регулярно «сводить дебет с кредитом», оплачивая все возможные налоги. Очень сильный минерал, не пренебрегайте им.