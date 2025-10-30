Даванков объяснил Life.ru, что делать, если вместо электронного документа требуют бумажку

Россияне тратят много времени на сбор различного рода справок при получении социальных услуг, хотя цель цифровизации — облегчить жизнь населению. Зампредседателя Госдумы РФ, первый заместитель руководителя партии «Новые люди» Владислав Даванков рассказал журналисту Life.ru, как россиянам добиться отмены бумажной волокиты и что требуется для упрощения системы межведомственного взаимодействия.

В России граждане и бизнес до сих пор тратят время на сбор справок, хотя государство уже обладает этими данными и может обмениваться ими автоматически. В 2025 году мы вынуждены собирать справки, как в 1995 году. Отправляешь ребёнка в детский лагерь — нужна справка о доходах. Берёшь льготную ипотеку с господдержкой — ещё раз та же бумажка, хотя все эти данные уже есть в налоговой. Владислав Даванков Первый заместитель руководителя партии «Новые люди»

Депутат напомнил, что Федеральная налоговая служба обладает полной информацией о доходах физических лиц, а, например, Социальный фонд всё знает о составе семьи и праве на пособия. Эти данные успешно передаются между ведомствами через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), подчеркнул Даванков. Более того, при назначении единого пособия гражданам уже не нужно подавать справку и о доходах: всё происходит автоматически.

«Яркий пример — назначение единого пособия. Здесь данные о доходах семьи поступают в Социальный фонд в автоматическом режиме, без участия заявителя. Это не пилотный проект, а штатная, отлаженная процедура: гражданину не нужно собирать документы и ждать, пока работодатель оформит справку. Решение принимается быстро, и риск ошибки минимален», — пояснил парламентарий.

По словам Даванкова, перечисленное выше — это уже работающая практика, а не эксперимент. И она доказывает, что технически государство готово отказаться от бумажных запросов, так как понимает, что всё это создаёт избыточную нагрузку: граждане теряют время, бухгалтерии предприятий вынуждены оформлять дублирующие справки, а процесс получения услуг затягивается и замедляет работу не только граждан и бизнеса, но и самих госструктур, сделал вывод Даванков.

Он дал россиянам совет на случай, если чиновники требуют от заявителя принести, к примеру, справку о доходах. В этой ситуации гражданин вправе сослаться на закон и попросить чиновников запросить данные через СМЭВ. В случае отказа следует обратиться в многофункциональный центр (МФЦ) или через портал «Госуслуги», где действует механизм контроля качества предоставления услуг.

«Убеждён, что прогрессивное государство должно быть максимально удобным и без лишних бумажек. Наш уровень цифровизации позволяет это реализовать», — резюмировал Даванков.

Как сообщалось, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачёв и Сардана Авксентьева направили обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву. Они предложили запретить госорганам РФ требовать от граждан предоставления справки о доходах, так как подобный документ чиновники могут получить самостоятельно. Авторы инициативы напомнили, что приоритет политики РФ — это создание клиентоцентричных госуслуг, чтобы россияне были освобождены от сбора избыточного числа справок. В документе подчёркивается, что подобная волокита затрудняет получение ряда социально значимых услуг, затягивая сам процесс их оказания.