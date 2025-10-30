Visa сделала сразу два шага к возвращению в Россию

Международная платёжная система Visa, которая в марте 2022 года объявила о приостановке всех операций на территории России, зарегистрировала в стране два товарных знака сроком действия до 2034 года. Соответствующая информация появилась в электронной базе Роспатента. Российской Федерации.

Американская корпорация Visa International Service Association подала соответствующую заявку десятого сентября текущего года. Оба товарных знака могут применяться для выпуска кредитных карт, дистанционного банковского обслуживания и перевода денежных средств.

Ранее Life.ru сообщал, что французский модный дом Louis Vuitton направил в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков, отправленные из Франции 1 октября 2025 года и включающие различные варианты логотипов. Два знака регистрируются по пяти классам МКТУ, охватывающим научные разработки, управление бизнесом, финансовые услуги, образование и дизайн интерьеров, а третий — сразу по девятнадцати классам, распространяющимся на широкий спектр областей от фармацевтики и металлоизделий до музыкальных инструментов и общественного питания.