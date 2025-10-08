Истёкшие карты Visa и MasterCard продолжат работать в России
Банковские карты международных платёжных систем Visa и MasterCard, срок действия которых истёк, не будут заблокированы, и их использование в России продолжится. Об этом в кулуарах форума «Финополис-2025» заявила глава департамента национальной платёжной системы Банка России Алла Бакина.
«Все карты работают. Как международные платежные системы ушли, мы сделали всё, чтобы они работали и наши люди ничего не почувствовали. Мы нашли решение, чтобы карты не блокировались, никаких резких шагов, которые доставят неудобство гражданам, мы делать не будем», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам Бакиной, регулятор ведёт диалог с кредитными организациями для выработки дальнейших шагов, которые обеспечат соблюдение всех требований безопасности. Представитель Центробанка добавила, что процесс постепенного вывода из оборота карт покинувших Россию платёжных систем продолжается с 2022 года.
Российские банки продлили работу карт Visa, Mastercard и «Мир» сверх срока в 2022 году после ухода из страны международных платёжных систем после начала СВО. А в июле 2025 года в Центробанке заявили, что Visa и Mastercard будут вскоре заменены отечественным аналогом. Временное продление работы иностранных платёжных систем позволило смягчить переходный период для россиян, но теперь процесс их замещения национальными аналогами набирает обороты. Директор НСПК Дмитрий Дубынин подчеркнул, что запланированный поэтапный уход Visa и Mastercard с рынка продиктован техническими, а не деловыми факторами.
