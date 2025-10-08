Истёкшие карты Visa и MasterCard продолжат работать в России

Банковские карты международных платёжных систем Visa и MasterCard, срок действия которых истёк, не будут заблокированы, и их использование в России продолжится. Об этом в кулуарах форума «Финополис-2025» заявила глава департамента национальной платёжной системы Банка России Алла Бакина.

«Все карты работают. Как международные платежные системы ушли, мы сделали всё, чтобы они работали и наши люди ничего не почувствовали. Мы нашли решение, чтобы карты не блокировались, никаких резких шагов, которые доставят неудобство гражданам, мы делать не будем», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Бакиной, регулятор ведёт диалог с кредитными организациями для выработки дальнейших шагов, которые обеспечат соблюдение всех требований безопасности. Представитель Центробанка добавила, что процесс постепенного вывода из оборота карт покинувших Россию платёжных систем продолжается с 2022 года.