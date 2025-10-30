Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 14:03

NYT: Трамп хочет заслужить место в раю «добрыми» делами в Газе и на Украине

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Президент США Дональд Трамп решил заслужить место в раю, поэтому со всем усердием старается помочь завершению конфликтов в Секторе Газа и на Украине. Газета New York Times в статье отмечает, что в этом нет ничего удивительного, учитывая возраст американского лидера, задумавшегося о подведении итогов своей жизни и работы.

«Два раза, когда он [Дональд Трамп] в последнее время говорил о рае, имели место в контексте перемирия, которое он обеспечил в секторе Газа, и его усилий по достижению договорённости о мире на Украине. Фактически он их предлагал в качестве аргумента в пользу своего спасения», — сказано в публикации.

Трамп сокрушается, что может не попасть в рай, продолжает автор статьи. Он напомнил, что политик редко прибегает к публичному самоанализу, поэтому такие заявления для него в новинку.

Истерика на трапе: Трамп выдал грусть и ярость после встречи с Си Цзиньпином
Истерика на трапе: Трамп выдал грусть и ярость после встречи с Си Цзиньпином

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американский лидер Дональд Трамп пытается выступить посредником в урегулировании украинского конфликта. Однако, по его словам, глава Белого дома не обладает достаточными рычагами влияния, чтобы принудить Россию и Украину к прекращению боевых действий и началу мирных переговоров.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar