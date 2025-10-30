NYT: Трамп хочет заслужить место в раю «добрыми» делами в Газе и на Украине

Президент США Дональд Трамп решил заслужить место в раю, поэтому со всем усердием старается помочь завершению конфликтов в Секторе Газа и на Украине. Газета New York Times в статье отмечает, что в этом нет ничего удивительного, учитывая возраст американского лидера, задумавшегося о подведении итогов своей жизни и работы.

«Два раза, когда он [Дональд Трамп] в последнее время говорил о рае, имели место в контексте перемирия, которое он обеспечил в секторе Газа, и его усилий по достижению договорённости о мире на Украине. Фактически он их предлагал в качестве аргумента в пользу своего спасения», — сказано в публикации.

Трамп сокрушается, что может не попасть в рай, продолжает автор статьи. Он напомнил, что политик редко прибегает к публичному самоанализу, поэтому такие заявления для него в новинку.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американский лидер Дональд Трамп пытается выступить посредником в урегулировании украинского конфликта. Однако, по его словам, глава Белого дома не обладает достаточными рычагами влияния, чтобы принудить Россию и Украину к прекращению боевых действий и началу мирных переговоров.