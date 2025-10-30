Истерика на трапе: Трамп выдал грусть и ярость после встречи с Си Цзиньпином

После встречи с главой КНР Си Цзиньпином президент США Дональд Трамп покинул Южную Корею не в самом хорошем настроении. Это говорит о том, что американский план провалился. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка в своём телеграм-канале после изучения поведения политика на трапе борта №1.

По словам Подоляки, по поведению Трампа видно, что он очень сильно недоволен прошедшей встречей. Даже от совместного заявления для СМИ глава Белого дома тогда отказался, сразу проследовав к спецборту.

«Это видео говорит само за себя. Только-только закончилась его встреча с китайским коллегой. Он недоволен. Он в ярости. У него ничего не вышло. Си его переиграл», — написал блогер.

Напомним, что американский президент провёл переговоры с главой КНР в Южной Корее. По итогам встречи не было сделано никаких совместных заявлений для прессы, однако Трамп оценил её на 12 баллов по десятибалльной шкале. Политики вышли из здания, лидер Штатов сказал что-то на ухо китайскому коллеге, затем перекинулся парой слов с кем-то из его людей и поспешил к вертолёту. Уже на борту он сообщил, что заключилс коллегой сделку по конфликту на Украине.