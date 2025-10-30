В Госдуме призвали наказывать россиян за принуждение к празднованию Хэллоуина

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил за введение ответственности за принудительное празднование Хэллоуина в российских учреждениях. Парламентарий охарактеризовал эту практику как «волюнтаристский западопоклоннический угар», особенно критикуя использование соответствующей атрибутики: тыкв, изображений вампиров и оборотней.

По мнению собеседника RT, Хэллоуин представляет собой религиозный языческий праздник, который не просто чужд российскому обществу, но и оказывает вредное влияние. Особую обеспокоенность вызывает принуждение к участию в подобных мероприятиях детей и сотрудников образовательных учреждений.

Депутат ГД РФ предложил установить для организаторов принудительных празднований финансовые санкции и организационные меры воздействия, вплоть до отзыва лицензий. В отношении государственных образовательных учреждений Милонов занял бескомпромиссную позицию, заявив, что «там чертовщины быть не должно».

Ранее Виталий Милонов призвал регистрировать поклонников Хэллоуина как религиозную группу. По мнению депутата, сторонники праздника могли бы оформить религиозную группу почитателей «мухоморопоклонников» и проводить свой Хэллоуин в рамках зарегистрированной организации.