В Подмосковье спасли жизнь ребёнку с невероятно уникальным свищом

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) провели успешную операцию двухлетнему мальчику, страдавшему от редчайшей врождённой аномалии – пузырно-кишечного свища. Дефект представлял собой прямое соединение между мочевым пузырём и прямой кишкой, сообщили в региональном Минздраве.

В МОЦОМД прооперировали ребёнка с уникальным свищом. Фото © Минздрав Московской области

Родители обратили внимание на неладное, когда ребёнок перестал носить подгузники. Они заметили, что часть мочи выводится не только обычным способом, но и через прямую кишку. Отсутствие своевременного вмешательства могло привести к серьёзным последствиям, таким как сепсис или почечная недостаточность.

«Урологи МОЦОМД выполнили сложнейшую операцию, длившуюся более четырёх часов, с применением минимально инвазивных технологий — цистоскопии и лапароскопии. Хирурги иссекли свищ, разъединив сообщение между прямой кишкой и мочевым пузырём», — рассказал заведующий уроандрологическим отделением Андрей Суходольский.

После операции мальчик находился под пристальным наблюдением врачей. На десятый день его выписали домой для продолжения лечения амбулаторно. В настоящее время состояние ребёнка оценивается как хорошее. В МОЦОМД подчеркнули, что изолированный пузырно-кишечный свищ – настолько редкая патология, что многие врачи могут никогда не встретить её в своей практике.

