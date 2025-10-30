Митрополит Томский призвал мужей-изменников не признаваться жене, а идти в церковь

Митрополит Томский Ростислав рекомендовал мужьям, совершившим супружескую измену, не признаваться жёнам, а принести покаяние в церкви. Соответствующее заявление священнослужитель сделал в ходе телевизионного эфира.

Митрополит Ростислав рекомендовал мужьям не признаваться жёнам в изменах. Видео © Православная телекомпания Союз

«Ведь быть честным — это не значит на каждом углу каждого оповещать о том, что было в нас. Здесь куда более важно — очистить свою совесть в таинстве покаяния и прийти на исповедь», — сказал священнослужитель.

Он пояснил, что признаваться в измене следует только в тех случаях, когда это может укрепить семейные отношения. При иных обстоятельствах, по мнению священнослужителя, откровение о неверности способно окончательно разрушить брак.

В преддверии Хэллоуина Life.ru пообщался со священником Русской православной церкви Владиславом Береговым, который назвал этот праздник опасным заигрыванием с тёмными силами. Он подчеркнул, что даже безобидное, на первый взгляд, перевоплощение в образы зла способно негативно повлиять на внутреннее состояние человека, и призвал верующих молиться за души тех, кто участвует в подобных празднованиях.