Священник призвал 31 октября молиться за души «хэллоуинствующих» россиян

Близится Хэллоуин — канун Дня всех святых, праздник, который вызывает много споров в российском обществе. О том, что думает о праздновании Русская православная церковь, Life.ru рассказал руководитель отдела по Культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии священник Владислав Береговой. Он также призвал молиться за души «хэллоуинствующих» россиян.

Хэллоуин пришёл к нам с Запада, а в самих западных странах он тянется с языческих времён. Конечно, современные участники данного «праздника», как правило, открещиваются от какой-либо мистики. Но достаточно посмотреть на атрибуты и символы Хэллоуина, чтобы увидеть духовно отрицательную суть этого явления и реинкарнацию неоязычества. Основные символы Хэллоуина запечатлевают в себе ужас и страх. Владислав Береговой Руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии священник

Береговой напоминает, что Хэллоуин — это всё же заигрывание с тёмной силой. Даже если основная масса участников «праздника» хочет просто пощекотать себе нервы, попугать друг друга, а потом вернуться к обычной жизни, само упоминание тёмной силы, а тем более воплощение образов зла, никогда просто так не проходит.

«Всё это вторгается внутрь и со временем произведёт своё действие», — говорит он.

По словам священника, для православного человека все эти наряды и маски, изображающие нечисть, неприемлемы даже в шутку. Это то же самое, как произносить в шутку скверные, нечистые слова, упоминать диавола.

«Человек — образ Божий и призван отражать в себе, своей жизни, своих трудах и досуге что-то светлое, чистое, доброе. Когда душа чиста, то и внутри больше радости, так что уже нет потребности в тематике зла, пусть даже с весёлым контекстом», — добавил Береговой.

Если верующий всё же принял участие в хэллоуинском маскараде, священник советует исповедаться, чтобы душа очистилась даже от малейших впечатлений и воспоминаний. А тем, кто не отмечал это событие, Береговой рекомендовал «усиленно молиться за россиян, за родственников, решивших принять участие в бесовщине».

«Если дети из православной семьи хотят принять участие в развлечениях их неверующих друзей, то они должны понимать ту грань, за которую не следует переступать. Например, тыква со свечкой внутри не обязательно символизирует духов зла, а вот костюм черта — это уже не игрушки. Надо понимать, что и в игре человек должен оставаться христианином. Хэллоуин плох не игрой в переодевание, а игрой в зло, которое, попав в человеческое сердце, будет впоследствии играть им», — подчеркнул священник.

Однако «отечественные» аналоги Хэллоуина — вроде Велесовой ночи — не лучше, считает собеседник Life.ru. В подобных мероприятиях переплетаются не только атрибуты того же самого Хэллоуина, но ещё и язычества.

«Например, школьникам предлагается инструкция по правильному разделыванию тыкв (ага, исконно русская традиция) и проводится конкурс на лучший костюм в виде «славянских нечистых сил» (как будто они там в аду разных национальностей). Жаль, что сатанизм и язычество так глубоко проникли в наши школы, что подобные оккультные мероприятия проводятся совершенно открыто», — заключил Береговой.

Он напомнил, что подобные мероприятия «больно аукнутся» каждому участнику, потому что невозможно на словах славить Бога, а на деле — сатану и бесов.