Конспиролог объяснил Life.ru новый прогноз Билла Гейтса о вымирании человечества от жары

Идея изменения климата и гибели человечества под воздействием глобального потепления теряет сторонников во всём мире, поэтому даже американский миллиардер Билл Гейтс больше не придерживается такой теории. В частности бизнесмен написал в статье на сайте Gates Notes, что последствия потепления будут тяжёлыми, но человечество спокойно продолжит жить. Смену его позиции в беседе с Life.ru объяснил учёный, кандидат технических наук, конспиролог Вячеслав Климов.

Билл Гейтс отказался от катастрофических прогнозов. Теперь он делает упор на краткосрочные цели по снижению выбросов, одновременно продвигая технологии, которые могут улучшить качество жизни людей. Возможно, он решил не пугать общество чрезмерными страхами Вячеслав Климов учёный, кандидат технических наук, конспиролог

По мнению конспиролог, Гейтс пересмотрел свои взгляды на глобальное потепление, основываясь на новых научных данных. Он согласен, что потепление действительно происходит, но оно носит, скорее, локальный, циклический характер. Поэтому человечество вполне способно существовать на Земле в обозримом будущем. Гейтс не отвергает полностью проблему потепления, но его акценты сместились, заметил эксперт.

Эффективнее направлять ресурсы на развитие здравоохранения, сельского хозяйства и адаптацию к изменениям климата, а не на бесконечные попытки устранить все выбросы без учёта их реального влияния, продолжил специалист. Можно предположить, что и политические мотивы играют свою роль: Гейтс, возможно, старается избегать конфронтации с администрацией Белого дома, отметил аналитик.

Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог и биофизик Андрей Карнаухов уверен, что Гейтс вообще никогда «не хоронил» человечество из-за глобального потепления. По его мнению, американские журналисты просто преувеличили, приписав миллиардеру то, чего он не говорил.

«Такая модальность сегодня наиболее распространена — изменения климата очень опасны, они могут привести к гибели человечества, но, все надеются, что человечество разумно предотвратит такие самые негативные сценарии изменения климата. Поэтому я не думаю, что позиция Била Гейтса изменилась, потому что он человек взвешенный, очень осторожный в своих высказываниях», — сказал Карнаухов в комментарии Life.ru.

Но если изменения климата будут продолжаться теми же самыми темпами, как они идут сейчас, то через 300 лет температура на поверхности нашей планеты может превысить 100 градусов, напомнил эксперт. Если так произойдёт, то человечество безусловно погибнет, если не будет найдена другая планета для жизни, отметил Карнаухов. По его мнению, сейчас нужно просто научиться контролировать скачки температур на Земле и следить за ситуацией.

