Tesla отзывает более 6 тысяч Cybertruck

Американский автопроизводитель Tesla объявил об отзыве приблизительно 6,2 тысячи электромобилей Cybertruck. Причиной стала потенциальная проблема с креплением специальной световой панели, предназначенной для бездорожья. Об этом сообщается в заявлении Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).

«Tesla, Inc. отзывает некоторые автомобили Cybertruck 2024 года выпуска, оснащённые специальной световой панелью для езды по бездорожью, установленными в сервисном центре. Возможно, в процессе крепления световой панели была выполнена неправильная грунтовка поверхности, что могло ослабить её крепление или привести к отсоединению от лобового стекла», — говорится в сообщении.

Отзыв коснётся 6197 экземпляров автомобилей. Tesla проведёт бесплатный осмотр световой панели. При обнаружении неисправностей, компания либо установит дополнительное крепление, либо заменит панель. Регулирующий орган подчёркивает, что если деталь отсоединится во время движения, это может создать угрозу для других участников дорожного движения и повысить вероятность аварий.

Ранее Life.ru сообщало о трагической гибели двух молодых людей в США. Они оказались запертыми в салоне электропикапа Tesla Cybertruck во время пожара, возникшего после ДТП. Причиной, по которой молодые люди не смогли выбраться, стал отказ системы открывания дверей, управляемой кнопкой. Система перестала функционировать из-за отключения электропитания, произошедшего в результате столкновения.